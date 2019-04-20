وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: "حوالى الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، سمع دوي انفجار قرب وزارة الاتصالات كما سمع إطلاق نار متقطع في المنطقة".

وتقع وزارة الاتصالات في وسط كابل على بعد كيلومترين من المنطقة الخضراء.

ولم يشر المسؤول الأفغاني إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكن حركة حركة طالبان، التي تسيطر الآن على نصف أفغانستان تقريبا، تشن هجمات شبه يومية على القوات المسلحة وقوات الأمن الأفغانية والحكومة وغيرها من المنشآت في جميع أنحاء البلاد.

وفي الثامن من أبريل الجاري، قتل 3 جنود أميركيين ومتعاقد يعمل مع الجيش الأميركي، في انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة باغرام الجوية، أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عنه.

ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي، ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.

ويشارك آلاف الجنود الآخرين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة التدريبية تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (الناتو).