ووقعت الحادثة مساء الخميس في كنيسة من التيار الإنجيلي في مدينة ندلاغوبو الواقعة شمال دوربان، ثالث مدن البلاد، وفق ما قال لفرانس برس المتحدث باسم الوزارة الإقليمية للشؤون المحلية لينوكس ماباسو.

وتابع ماباسو "انهار الحائط فوق المؤمنين خلال قدّاس حوالي الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي (21:45 بتوقيت غرينتش)، وقال إنّ "الرياح لم تكن رحيمةً جداً الليلة الأخيرة، في ظل عاصفة وهطول أمطار غزيرة وهبوب ريح عاتية".

ونشرت السلطات المحلية صوراً للمأساة تُظهر حائطاً من حجارة الطوب في هذا المستودع الذي تحوّل إلى مكان عبادة، وقد انهار بالكامل.

وقال المتحدث "أدى الحادث إلى مصرع 13 شخصاً"، قضوا كلهم قبل وصول فرق الإسعاف.

وأكد المتحدث باسم فرق الطوارىء روبرت ماكنزي، هذه الحصيلة. تم نقل المصابين إلى المستشفيات، وبعضهم في حال حرجة.