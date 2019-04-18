وخاض ويدودو الانتخابات رفقة معروف أمين، الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس في مواجهة منافسه الجنرال المتقاعد برابو وسوبيانتو، الذي حصل على 45 بالمئة من الأصوات، وفق "فرز سريع" غير رسمي لعينة من الأصوات أجرته مؤسسات استطلاع خاصة.



وقال ويدودو خلال مؤتمر صحفي في جنوب جاكرتا: "لا بد أن ننتظر لحين إعلان النتيجة الرسمية. لكن 12 مؤسسة استطلاع قدمت نتائج واضحة... ونحن ننقل عنها أن قائمة جوكو-معروف حصلت على 54.5 بالمئة من الأصوات، بينما حصل برابوو على 45.5 بالمئة".

من جهته، أعلن برابوو أيضا فوزه بالانتخابات، وقال إن استطلاعات أجرتها حملته تظهر حصوله على 62 بالمئة من الأصوات.

وأظهر موقع المفوضية العامة للانتخابات على الإنترنت حصوله على نحو 45 بالمئة من الأصوات في وقت مبكر، الخميس، استنادا إلى نتائج 808 مراكز من بين أكثر من 800 ألف مركز تصويت في أنحاءالبلاد.

وقال برابوو إن الانتخابات شهدت تزويرا في أنحاء البلاد.

وأضاف قائلا للصحفيين بعد دقائق من إعلان ويدودو فوزه في الانتخابات: "أعلنا (الفوز) لأن لدينا أدلة على تزوير واسع النطاق على مستوى القرى والأحياء والأحياء الفرعية في أنحاء إندونيسيا".