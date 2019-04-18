وقال مدير عام وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، حيدر علي، لوكالة فرانس برس، إن المهاجمين كانوا يرتدون بزات قوات الحدود الخاصة.

وأضاف أنهم "قاموا بإيقاف حافلات على طريق ماكران الساحلي السريع وقتلوا بالرصاص 14 شخصا".

وأردف قائلا إن المسافرين الذين قتلوا "كانوا يحملون هويات ليست صادرة في بلوشستان"، موضحا أن بين القتلى ضابطين أحدهما في البحرية والثاني في خفر السواحل.

وأكد مسؤول إداري آخر الهجوم وحصيلة الضحايا، في حين قالت وزارة الداخلية إن الحافلات كانت تقوم برحلات بين كراتشي ومدينة أومارا الساحلية في بلوشستان.

وصرح وزير الداخلية في بلوشستان، مير ضياء لانغوف، أن "مثل هذه الحوادث غير مقبولة ولن نتسامح مع الإرهابيين الذي ارتكبوا هذا الاعتداء الرهيب".