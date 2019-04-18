ونقلت وكالة فرانس عن مكتب الأرصاد الجوية التايواني أن زلزالا بقوة 6.1 درجات بحسب مقياس ريختر ضرب وسط الجزيرة. وأشار المكتب إلى أن سكان العاصمة تايبه شعر بالزلزال الذي هز مبانيها.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال، الذي وقع الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش، يوجد على عمق 19 كيلومترا شرقي هواليين الساحلية.

ولم تعلن تايوان حتى الآن عن أضرار أو إصابات، كما لم تذكر شيئا عن احتمال حدوث موجات تسونامي. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شدة الزلزال بحدود 6.4 درجات، مضيفة أنه وقع على عمق 15 كيلومترا، بحسب رويترز.

وكانت منطقة هواليين شهدت في فبراير الماضي زلزالا قويا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 114 آخرين وانهيار فندق و4 مبان أخرى، فيما بثت محطات التلفزة مشاهد لطرق يملأها الركام وطرق سريعة تشققت.

وأظهرت أيضا مبنى فندق "مارشال" وقد مال بشدة فيما انهار جزء كبير منه على الأرض، واندفع منقذون لإنقاذ الأشخاص العالقين داخله أو تحت الركام.

يشار إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا في زلزال ضرب جنوبي تايوان عام 2016، كما قتل زلزال آخر شدته 7.6 درجات أكثر من 2000 شخص في عام 1999.

وتعد هواليين الواقعة على الساحل الشرقي الخلاب مقصدا سياحيا مهما في تايوان.