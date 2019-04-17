ونشرت وكالة "ربتلي" لقطات جوية قالت إنها التقطت الثلاثاء، وأظهرت اللون الأسود يغطي سطح الكاتدرائية.

ويعود هذا اللون إلى بقايا المحتويات الخشبية الخاصة بالكاتدرائية التي طالتها ألسنة اللهب.

وأظهرت اللقطات أيضا، منصات الترميم التي نصبت قبل أشهر من وقوع الحريق، ورافعات الإطفاء والترميم للكاتدرائية التي بنيت في القرن الثاني عشر.

وعلى الرغم من أن السلطات لم تعلن حتى الآن السبب الرئيسي وراء الحريق، إلا أنه يعتقد أن الأمر يرتبط بأعمال الترميم التي تجري في الكاتدرائية، التي تضم كنوزا تاريخية، مثل أكليل الشوك للسيد المسيح.

وتعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام، وتجري حملة دولية لجمع التبرعات لجمع الأموال من أجل إعادة الكاتدرائية لسابق عهدها.