وتم تسجيل الفيديو أثناء التغطية الحية للحريق الذي التهم أجزاء كبيرة من كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين وظل حتى ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء، ثم نشر على حساب أحد الأشخاص على تويتر، مصحوبا بتعليق مفاده أنه كان هناك شخص في الكنيسة أثناء الحريق.

وقال التعليق الذي يحاول أن يبين أن الحريق متعمد "لا يوجد عمال في الموقع.. إذن من هذا الرجل؟".

وجاءت التعليقات اللاحقة بأن هذا الرجل ليس رجل دين ولا إطفائي ولا يرتدي رداء طويلا.

غير أن اللقطات عالية الوضوح للموقع أثناء البث الحي والتغطية المباشرة للحريق توضح (في الدقيقة 42 من الفيديو أدناه) بجلاء رجلا يرتدي سترة سلامة طويلة ويمشي في المكان ذاته وبالطريقة ذاتها التي تظهر في التسجيل غير الواضح على تويتر.

وأشار التسجيل الواضح إلى أن الرجل المعني إطفائي وليس أي رجل آخر، كما انتشرت الشائعات التي تفيد بوجود مؤامرة وراء الحريق في الكاتدرائية التي يعود تاريخ بنائها إلى القرون الوسطى.

يشار إلى أن الفيديو المفبرك انتشر عبر مواقع "4 تشان" و"8 تشان" وغاب"، حيث يزعم المستخدمون أن حريق كاتدرائية نوتردام سببه شخص أضرم الحريق فيها.

وزعم أحد المشككين أنه ليس رجل إطفاء ولا رجل دين كاثوليكي.

وفي موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، يتبين أن هناك اثنين من المستخدمين هما وراء شائعات الفيديو المفبرك.

يشار إلى أن مدعي عام باريس ريمي هيتس قال في تصريحات للصحفيين الثلاثاء إن الحريق، الذي التهم جانبا كبيرا من كاتدرائية نوتردام، مساء الاثنين، قد يكون عرضيا، موضحا أنه لا توجد مؤشرات على غير ذلك حتى الآن، وأنه تم استجواب العمال في موقع الكاتدرائية بخصوص الحريق.

وأوضح هيتس أن المحققين يعملون على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد في كارثة الحريق الذي اندلع في الكاتدرائية، مضيفا أنه "لا شيء يشير إلى أنه كان عملا متعمدا"، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.