ووصف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الفيضانات بأنها "أكبر كارثة في إيران منذ أكثر من 15 عاما"، كما جاء في بيان.

وأضاف الاتحاد، أن الفيضانات أسفرت منذ 19 مارس عن أكثر من ألف جريح و78 قتيلا على الأقل، أي أكثر بشخصين من الحصيلة الرسمية التي أعلنت الأحد.

وأوردت المنظمة غير الحكومية، أن حوالى 10 ملايين شخص في 2000 مدينة وقرية تأثروا بالفيضانات، وأن أكثر من 500 ألف آخرين قد تهجروا.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن "أجهزة الهلال الأحمر تواصلت مع أكثر من 457 ألف شخص" حصل 239 ألفا منهم على مأوى.

وسقط مزيد من الأمطار منذ السبت في شرق البلاد الذي يعد صحراويا إلى حد كبير، وأصدرت السلطات تحذيرا جديدا من حصول فيضانات في مناطق شاسعة. وتحدثت وسائل الإعلام عن فيضانات وطرق مقطوعة.

وذكرت السلطات أن 25 من 31 محافظة في البلاد قد تضررت، وأن أضرارا لحقت بأكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وأن كلفة الأضرار تقدر بما بين 300 و 350 ألف مليار ريال إيراني (بين 1.93 مليار و2.25 مليار يورو).