وردا على سؤال عما إذا كان ترامب كان يعرف سلفا بمسألة أسانج قالت كونواي لمحطة (إن.بي.سي) " لا على حد علمي". وأخرجت الشرطة يوم الخميس الماضي أسانج من سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها منذ عام 2012 لتفادي تسليمه.

وأضافت كونواي إنها تعتقد أن ترامب لم يكن يدري بما سيحدث لأسانج ولكنها أضافت أنه بناء على مناقشاتها الكثيرة معه بشأن هذه القضية فإنه يعارض نشر مثل هذه المعلومات السرية.

وقالت إن "الرئيس يرى أن من ينشروا معلومات سرية يجب ألا يفعلوا ذلك.

"ومن ثم فإن أي شخص ينشر معلومات سرية، من وجهة نظرنا، يجب عليه أن يفكر مرتين قبل أن يفعل ذلك لأنه يعرض الناس للخطر".

وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة إنه ليس لديه رأي في الاتهامات الموجهة لأسانج. وأضاف " ليس لدي علم بويكيليكس. ليس من اهتماماتي".

ونجم هذا التحقيق إلى حد ما عن نشر ويكيليكس في 2010 تقارير عسكرية أميركية عن الحرب في أفغانستان والعراق واتصالات دبلوماسية أميركية أدى الكشف عنها إلى إحراج الولايات المتحدة وتوتر العلاقات مع الحلفاء.