وأكدت القوات الأميركية في اليابان أن جهاز التحقيق الجنائي البحري يتعاون مع الشرطة المحلية في التحقيقات في مقتل أحد البحارة الأميركيين وأحد سكان أوكيناوا السبت، وفق ما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".



وأشارت القوات الأميركية في بيان: "هذه مأساة مروعة، ونحن ملتزمون تماما بدعم التحقيق"، وأوضحت أنها ستنشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وأجرى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو أكيبا اتصالا هاتفيا بالسفير الأميركي ويليام هاغرتي، وطلب منه التعاون مع التحقيق وبذل الجهود المبذولة لمنع تكرار ذلك، معربا عن "أسفه الشديد"، وفقا لوزارة الخارجية.