ويوافق اليوم السبت الذكرى المئوية للهجوم الذي شنته القوات الاستعمارية البريطانية على جاليانوالا باغ، ضد الهنود العزل، الذين كانوا يشاركون في مسيرة سلمية تدعو إلى الاستقلال.

وقُتل أكثر من 300 هندي وجُرح 1200 آخرون خلال المذبحة التي حفزت حركة الاستقلال الوطني.

هذا وقال المفوض السامي البريطاني، دومينيك أسكويث "ما زال الشعور بالاشمئزاز الذي شعرنا به في ذلك الوقت قويا" ، حيث شارك في هذا الحدث عند النصب التذكاري لجاليانوالا باغ في أمريتسار.

من جهتها، وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، أعمال القتل بأنها "جرحا مخزيا" في التاريخ البريطاني الهندي، لكن تصريحاتها لم تصل إلى حد الاعتذار رسميا.