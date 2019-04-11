ويمكن رؤية عناصر أمنية وهي تحمل أسانج مكبل اليدين إلى خارج السفارة، بينما يحاول مقاومة الاعتقال عبر الامتناع عن السير.

وأفادت شرطة لندن في بيان لها على موقعها الإلكتروني بأن "ضباط من شرطة العاصمة اعتقلوا جوليان أسانج (47 عاما) عند سفارة الإكوادور بموجب أمر قضائي صادر من محكمة ويستمنستر الجزئية في 29 يونيو 2012، بسبب رفضه تسليم نفسه للمحكمة".

وجرى احتجاز أسانج في مركز شرطة لندن المركزي حيث سيبقى هناك حتى تقديمه إلى محكمة ويستمنستر الجزئية في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.

وأوضحت الشرطة أن السفير الإكوادوري دعا الشرطة إلى تنفيذ التوقيف بعدما تراجعت حكومته عن إجراءات لمنح أسانغ اللجوء.

وكان أسانج قد لجأ في 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسي.