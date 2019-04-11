ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، عن كيم قوله في الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم مساء أمس الاربعاء: "يجب أن نوجه ضربة قوية للقوى المعادية التي عقدت العزم على إسقاطنا بالعقوبات من خلال الارتقاء باقتصادنا الاشتراكي إلى مستوى مرتفع من الاكتفاء الذاتي بما يلائم ظروفنا ودولتنا اعتمادا على ما لدينا من قوة وتكنولوجيا وموارد".

وأضاف: أن "الاعتماد على الذات والاقتصاد المستقل للشعب هما أساس اشتراكيتنا وشريان الحياة الدائم الذي سيحدد مصير ثورتنا".

وتأتي دعوة زعيم كوريا الشمالية إلى الاعتماد على الذات ومكافحة العقوبات قبل لقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة لتنسيق نهجهما تجاه القضية النووية لكوريا الشمالية.

وفشلت القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي بسبب رفض واشنطن الرفع الفوري للعقوبات عن كوريا الشمالية.