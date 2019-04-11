وتجرى الانتخابات على سبع مراحل من الآن حتى 19 مايو، ويسعى فيها رئيس الوزراء نارندرا مودي لولاية ثانية أمام راهول غاندي المتحدر من سلالة غاندي-نهرو.

ويدلي المواطنون بأصواتهم في أولى الجولات السبع في 91 دائرة برلمانية في 20 ولاية ومنطقة تتمتع بإدارة ذاتية اتحادية.

يغطي الاقتراع 543 مقعدا.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية بعد مقتل سبعة أشخاص في هجمات نفذها متشددون في كشمير وبشرق البلاد استهدفت إحداها مشرع ببرلمان إحدى الولايات من الحزب الحاكم الذي يقوده مودي.

ومودي هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التي تعلن نتائجهايوم 23 مايو.