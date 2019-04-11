وأبلغ بومبيو لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي بأنه ليس لديه "أي تصريحات" بشأن إعفاءات لبعض الدول التي تستورد الخام الإيراني أو للبرنامج النووي المدني الإيراني.

وقال "أستطيع أن أطمئن بقية العالم بأن الرئيس ترامب سيواصل الضغط على إيران حتى يتغير سلوكها".

وحث السناتور تيد كروز وبعض الأعضاء الجمهوريين الآخرين في لجنة العلاقات الخارجية بومبيو على عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بالنفط عندما تنتهي المهلة الشهر القادم، وقالوا إن صادرات إيران تدر مليارات الدولارات على الحكومة.

ورد بومبيو بقوله "كنا واضحين بشأن هدفنا وقف (الواردات من إيران) تماما في أسرع وقت ممكن، وسنواصل ذلك".