وأكدت مصادر لوكالة فرانس برس إنّ هذا الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة، يتطلّب موافقة رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي.

من جهته، قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي في تغريدة على موقع تويتر إن زعماء الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على موافقتها.

لكنه لم يذكر إلى متى سيمتد التأجيل غير أن رويترز أوردت في وقت سابق أن الموعد المقرر هو حتى نهاية أكتوبر مع إجراء مراجعة في يونيو.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتقباً أساساً في 29 مارس، وأرجئ الجمعة الماضية إلى 12 أبريل، لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من إقرار اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست مجدداً.