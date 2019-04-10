وأعلن حاكم المحافظة غلام رضا شريعتي أن أمر الاخلاء اتخذ "بشكل وقائي واحتياطي بهدف تجنب أي خطر على السكان" كما أوردت وكالة تسنيم.

ويتعلق أمر الإخلاء بخمسة أحياء في جنوب مدينة الأحواز، وفق التلفزيون الرسمي.

ويعيش ما بين 60 ألف و70 ألف شخص في تلك الأحياء، بحسب وكالة تسنيم، بينما يُقدّر عدد الإجمالي لسكان الأحواز بـ1.3 مليون.

وكانت السلطات أمرت الإثنين بإخلاء مستشفى هددته السيول.

وتضرب إيران منذ 3 أسابيع فيضانات أدت إلى مقتل 70 شخصا، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وهطلت الأمطار الغزيرة بداية في شمال شرق البلاد في 19 مارس، بينما وصلت الموجة الثانية إلى غرب البلاد والجنوب الغربي في 25 مارس. أما الموجة الحالية التي بدأت في الأول من أبريل فطالت بشكل خاص جنوب غرب إيران، وتحديدا منطقة الأحواز.