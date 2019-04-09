وأظهرت استطلاعات الرأي الصادرة عن 3 محطات تلفزيونية إسرائيلية أن نتانياهو في موقع أفضل لتشكيل تحالف حكومي بمساعدة الأحزاب اليمينية الصغيرة، ومن غير المتوقع أن تصدر النتائج النهائية قبل الأربعاء.

وذكر حزب الأزرق والأبيض، الذي يتزعمه غانتس في بيان: "فزنا! الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها!"، ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو.

لكن استطلاعين لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتانياهو على غالبية المقاعد.

وأظهر الاستطلاع الثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط، التي سيتعين على غانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية.

ومن ناحية أخرى، أشارت وسائل إعلام عبرية أن قائمة الجبهة والعربية للتغيير حصلت على 7 مقاعد، مقابل خروج قائمة التجمع لعدم وصولها نسبة الحسم. وقد وصلت نسبة التصويت في الوسط العربي 51 في المائة وهي الأقل منذ 10 سنوات.