وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن وزارة الخارجية التركية استدعت، الاثنين، سفير إيطاليا في أنقرة، بعد أن تقدم مشرعون إيطاليون بمقترح للاعتراف بالمذابح العثمانية ضد الأرمن في 1916-1915 باعتبارها إبادة جماعية، وهو وصف ترفضه تركيا بشدة.

ونقل موقع "أحوال تركية" عن مصادر دبلوماسية قولها لأنسا أن تركيا استدعت السفير، ماسيمو جياني، للتعبير عن "الأسف" تجاه هذه الخطوة، وطلبت توضيحا لموقف إيطاليا.

وكانت حكومات تركية متعاقبة رفضت استخدام مصطلح إبادة جماعية في وصف عمليات الطرد الجماعي والقتل لنحو 1.5 مليون من الأرمن على أيدي الإمبراطورية العثمانية.

وعوضا عن ذلك، تقول أنقرة إن ما بين 300 ألف و500 ألف من الأرمن "لقوا حتفهم" كبير نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب العالمية الأولى، واستبعدت وصف ذلك بالإبادة الجماعية.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه سيتم التصويت على مقترح البرلمان الإيطالي للسعي لـ "الاعتراف رسميا بإبادة الأرمن وإعطائها اهتماما دوليا"، الأربعاء.

وعلى "تويتر"، أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، معارضته لتمويل الاتحاد الأوروبي لتركيا وكتب أن البلاد "لم ولن تكن أبدا جزءا من أوروبا".