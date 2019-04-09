فقد عقد مجلس نواب البرلمان الإيراني جلسة مفتوحة، الثلاثاء، ورددوا هتافات "الموت لأميركا"، فيما ارتدى العديد من النواب زي الحرس الثوري إظهارا لدعمهم لتلك القوات.

وفي سياق متصل، ندد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بقرار الولايات المتحدة، ووصفه "بذروة الغباء والجهل."

وقال كيوان خسروي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "أي تحرك غير طبيعي للقوات الأميركية في المنطقة سيتم تقييمه بصفة سلوك تنظيم إرهابي وسيتم اتخاذ الاجراء المضاد إزاء ذلك."

ونشرت الصحف الإيرانية تقارير عن القرار الأميركي، وكتبت تعليقات عدائية على صفحاتها الأولى، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

وقالت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، إن أي هجوم على قواعد ومنشآت الحرس "سيستوجب حق الرد."

وذكرت صحيفة "كيهان" المتشددة أن القرار أعطى الإيرانيين "إذنا" بقتل أفراد الجيش الأميركي.

وذهبت صحيفة "إيران" اليومية المملوكة للدولة لأبعد من ذلك، قائلة إن الخطوة الأميركية "صنفت الأمة الإيرانية بأكملها على أنها إرهابية، فيما وصفت صحيفة "شرق" المؤيدة للإصلاحيين القرار "بالورقة الأخيرة" لترامب ضد إيران.