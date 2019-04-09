ووفقًا لمصادر نيويورك تايمز، فإن "الدليل على وجود علاقة متوترة بين ترامب وأليز كان واضحًا، حتى أن ترامب سخر من حجم آذان أليز".

وفي وقت سابق من الاثنين، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب أقال مدير جهاز الخدمة السرية، الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين.

وقالت الشبكة، نقلا عن عدة مسؤولين بالإدارة، إن ترامب أصدر تعليمات للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني بإقالة مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليز.

غير أن أليز قال إنه لم يُقل، واصفا التغيير بأنه يندرج في إطار "انتقال منظم في القيادة" بوزارة الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعد يوم من استقالة مسؤول كبير آخر بفريق الأمن القومي، وهي وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن.

ووصف مسؤول الإقالة لسي.إن.إن بأنها "تطهير شبه ممنهج" في وزارة الأمن الداخلي التي يتبعها جهاز الخدمة السرية.