وقال خلال مؤتمر صحافي في أعقاب لقاء لوزراء خارجية مجموعة السبع في دينار (شمال غرب فرنسا)، "حان الوقت لانهاء هذا الوضع".

وأضاف "لا يمكن أن يستمر (وضع) بريكست إلى ما لا نهاية. في وقت ما، ثمة مخرج".

وطلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إرجاءً جديداً لموعد الخروج. فبعدما كان محدداً بالأساس في 29 مارس قبل ارجائه 12 أبريل، ترغب المسؤولة المحافظة في مهلة جديدة، حتى 30 يونيو.

وتسعى لندن حالياً إلى تسوية بين الأحزاب للخروج من المأزق بعدما رفض البرلمان كل السيناريوهات المرتبطة ببريكست، إضافة إلى مقترحات تقدّم بها نواب.

وقال لودريان "على السلطات البريطانية والبرلمان البريطاني أن تدرك حقا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يستنفد باستمرار بسبب تقلبات السياسة البريطانية الداخلية".

وأضاف قبيل القمة الأوروبية الاستثنائية المرتقبة الأربعاء حول بريكست، "من المهم أن يحدد لنا البريطانيون سريعاً جداً كيف ينوون الخروج من هذه الأزمة".

وتابع "إذا كان ثمة تمديد جديد (...) فعلى المملكة المتحدة أن تقدّم خطةً تبرر طلب التمديد هذا، على أن يسبق هذه الخطة أيضا دعم سياسي واضح وذو صدقية".