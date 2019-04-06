وأسفر عطل فني في محرك مروحية لهبوطها بشكل اضطراري وسط شارع مزدحم بولاية فلوريدا الأميركية، وأصابت إحدى شفرات المروحية رجلا مسنا داخل سيارة كان يقودها ابنه، لتقتله على الفور.

وكان راين غانغابيرساود يقود سيارة من نوع شيفروليه سيلفيرادو، وبجانبه والده ديودات (72 عاما)، قبل أن يتفاجآ بهبوط الطائرة أمامهما، واختراق إحدى شفرات المروحية للسيارة، مما أسفر على قتل الأب وإصابة ابنه ببعض الجروح.

وبدأت المنظمة الفدرالية للطيران بالتحقيق في الحادثة، خاصة وأن نفس المروحية تعرضت لعطل فني مشابه قبل 4 أيام من الحادث.

وقالت الشرطة إن الطيارين اللذين كانا في الطائرة "مدربان بشكل عالي".

وقال أحد الطيارين الذين لم يتعرضا للإصابة: "حاولت الهبوط في بقعة من الحشائش الخضراء، ولكن المروحية استمرت بالانحدار حتى ارتطمت بعمود الكهرباء. الأمر كان مخيفا جدا".

وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة لحظة هبوط المروحية وسط الشارع، ولم يسبب الهبوط بأي إصابات، ولكن دوران شفرات المروحية أدى لمقتل الرجل المسن.