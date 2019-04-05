وفي وثيقة جديدة أرسلها الفريق القانوني لكوهين إلى الكونغرس الأميركي، أشارت إلى أن الرئيس الأميركي استخدم مصطلحات "مشفرة" لإصدار الأوامر لمحاميه الشخصي السابق كوهين، بالكذب أمام الكونغرس بشأن علاقة ترامب بروسيا أثناء الانتخابات الرئاسية.

وكان كوهين قد كشف في وقت سابق: "السيد ترامب لم يعطني أوامر مباشرة للكذب على الكونغرس، هو لا يعمل بهذه الطريقة.. كان ينظر إلي مباشرة، ويقول لي ليس هناك أي نوع من العمل لنا في روسيا، بالرغم من أنني كنت في وسط مفاوضاته مع الروس.. بهذه الطريقة كان يأمرني بالكذب أمام العامة بطريقة مشفرة".

واتهمت الوثيقة الجديدة ترامب باستخدامه اللغة غير المباشرة و"المشفرة" لتوجيه الأوامر لكوهين بإنكار أي علاقة لترامب مع روسيا خلال انتخابات 2016، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان كوهين، الذي كان يتولى يوما تنفيذ أعمال سرية لحساب ترامب، قد أكد أن الرئيس الأميركي كان يدير مفاوضات بشأن مشروع عقاري في موسكو أثناء السباق إلى البيت الأبيض، رغم إعلان ترامب أنه لا مصالح تجارية له في روسيا.



وكان كوهين الذي أدين بالفعل قد زج باسم الرئيس خلال إقراره بالذنب في تهم مخالفات مالية وذلك في قضية منفصلة قدمها مدعون اتحاديون في نيويورك.