وقالت إيفانكا، في تغريدة لها، على حسابها الرسمي، على تويتر: "ألقى الرئيس المصري السيسي خطابًا مهمًا في نهاية الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحن نشجع وندعم هذه الإصلاحات، ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود".

وأضافت إيفانكا (37 عاما) الحساب الرسمي للرئيس السيسي على تغريدتها.

وكان السيسي أعلن، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

وأعلن أيضا زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

والأسبوع الماضي، ذكر البيت الأبيض إن ترامب سيستضيف السيسي في التاسع من أبريل لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب" بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي، و"الدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".

وكانت مصر استضافت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، في أكتوبر الماضي، ضمن جولة أفريقية، شملت عدة دول.