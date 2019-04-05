وخاضت الهند وباكستان معركة جوية بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بعد يوم من دخول طائرات هندية المجال الجوي الباكستاني لمهاجمة ما يشتبه في أنه معسكر لمتشددين مناوئين للهند.

وأُسقطت طائرة هندية خلال المعركة، وأُسر قائدها عندما قفز من طائرته على الجانب الباكستاني من الحدود.

وقالت الهند إنها أيضا أسقطت طائرة باكستانية، وعرضت القوات الجوية قطعا من صاروخ قالت إنه انطلق من مقاتلة باكستانية إف-16 قبل سقوطها.

لكن مجلة فورين بوليسي، ومقرها الولايات المتحدة، قالت في تقرير نشر، الخميس، إن مسؤولين دفاعيين أميركيين لديهما معرفة مباشرة بالأمر ذكرا أن عسكريين أميركيين أجروا إحصاء للمقاتلات إف-16 الباكستانية، ووجدوا أن العدد كاملا، وليس هناك أي طائرة مفقودة.

وتصنع شركة لوكهيد مارتن مقاتلات إف-16.

وبموجب اتفاقية المستخدم النهائي، تلزم الولايات المتحدة البلد المُضيف بأن يسمح بعمليات تفتيش من آن لآخر لضمان وجود الطائرات، وتوافر الحماية اللازمة لها.