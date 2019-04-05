وذكرت هيئة الإاذعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الخطة ستسمح بخروج بريطانيا قبل ذلك إذا صدق البرلمان البريطاني على اتفاق لكنها تحتاج لموافقة زعماء الاتحاد خلال قمة يعقدونها الأسبوع المقبل.

وبعد أن رفض النواب خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب ثلاث مرات، دعت ماي زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين لإجراء محادثات في البرلمان في محاولة للخروج من الأزمة.

وقالت ماي هذا الأسبوع إنها ستسعى للحصول على تأجيل "قصير قدر المستطاع" لموعد الخروج الحالي المقرر يوم 12 أبريل.

وقال المدعي العام جيفري كوكس لإذاعة (بي.بي.سي) إنه إذا فشلت المحادثات بين حزبي المحافظين والعمال فمن المرجح أن يكون التأجيل"طويلا".