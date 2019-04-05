وبحسب ما نقلت رويترز، فإن قرابة مئة عنصر من رجال الإطفاء حاولوا جاهدين أن يسيطروا على الحريق، فيما تم إخلاء المشاريع المجاورة تحسبا لامتداد ألسنة اللهب.

وأظهرت لقطات من الجو سلسلة انفجارات في المصنع تعالت معها ألسنة اللهب عشرات الأمتار في الجو.

ونصحت السلطات سكان المنطقة بالبقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ، بالنظر إلى كثافة الدخان المنبعث من الحريق.

وأوضح المسؤول في هيئة الإطفاء بالمدينة، دان ستيفنز، أن مصنعا "باردبوري" لجمع وتخزين النفايات الخطيرة هو الذي شهد اشتعال الشرارة الأولى للحريق.

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه السلطات سحبت ترخيص هذه الشركة منذ مارس الماضي فلم تعد مخولة بموجب القانون بأن تمارس نشاطها في جمع النفايات الصناعية.

وأصدرت السلطات البيئية في أستراليا قرار سحب الترخيص من الشركة بسبب تجاوزها الكمية التي يسمح القانون بتخزينها، وتوقعت هيئة الإطفاء أن يستمر الحريق عدة أيام.