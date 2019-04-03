وقالت اللجنة العليا للانتخابات التركية إنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر انتخابية في إسطنبول، رغم أنها قررت الثلاثاء إلغاء قرارها الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات "الباطلة" في عدد من اللجان الانتخابية بـ7 أقضية بولاية إسطنبول، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 15 مليون نسمة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء الأناضول".

وقال رئيس اللجنة سعدي غوفين إنه بعد أن تقدم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، بالاعتراض، تم استئناف عملية الفرز والإعلان عن النتائج في جميع أنحاء المدينة، حيث أظهرت النتائج تقدم المعارضة بفارق ضئيل.

وطالب حزب العدالة والتنمية، بعد ظهور النتائج الأولية، بإعادة فرز الأصوات، وهو ما فعلته اللجنة في وقت متأخر، الثلاثاء.

وقال غوفين في تصريح للصحفيين في أنقرة الأربعاء، أن إعادة فرز الأصوات سوف تركز في الغالب على "الأصوات الباطلة"، مضيفا أن هذا لم يكن قرارا غير مسبوق.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت في وقت سابق إعادة فرز "الأصوات الباطلة" في اللجنة الأولى بأقضية شيله وبيرام باشا وآطاشهر وعمرانية وبايكوز واللجان الأولى والثانية والثالثة في قضاء فاتح، واللجنة الأولى في قضاء غازي عثمان باشا.

يشار إلى أن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تقدموا بطعون الثلاثاء على نتيجة الانتخابات المحلية في جميع الدوائر الانتخابية في مدينتي إسطنبول وأنقرة، بعد أن أظهرت النتائج فوز المعارضة بفارق بسيط في المدينتين، اللتين تعدان أكبر المدن التركية وأهمها في الانتخابات.

ويوشك الحزب، الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، على فقدان سيطرته على المدينتين، فيما يشكل انتكاسة انتخابية كبرى من شأنها تعقيد خطط أردوغان لمواجهة الركود الاقتصادي الذي تتجه إليه البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.