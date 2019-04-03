وقال ترامب الابن، في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه لم يكن على دراية وإلى وقت قريب في التقارب القائم بين قطر وقناة سي إن إن.

أضاف في تعليقه، إن الأمر أصبح مكشوفا الآن وأن هناك مصالح كبرى.



وفي فبراير الماضي، كشف تقرير نشرته مجلة "ذا فيديراليست" الأميركية، أن النظام القطري يسعى جاهدا لشراء ذمم صحفيين ووسائل إعلام، سعيا لشن حملات مشبوهة بحق المعارضين لسياسات الدوحة التخريبية في المنطقة.

وأوضح الباحث في شؤون الأمن القومي والسياسة الأميركية، ديفيد ريبوي، أن الدوحة تسخر الكثير من الأموال لاستقطاب أفراد ووسائل إعلام أميركية، لاستغلالهم في شن حملات مشبوهة وعمليات قرصنة، ضد شخصيات معارضة لسياسات قطر، بغرض إسكات أصواتهم.

وبحسب ريبوي، فقد انساقت وسائل الإعلام المناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع أجندة قطر.

وأوضح أن إنفاق قطر لمبالغ طائلة للتعتيم إعلاميا على ممارساتها، نابع من فتح الدوحة أبوابها أمام تنظيم "الإخوان" الإرهابي، ومحاولة قلب الرأي العام الأميركي لصالح النظام القطري.