وأشارت ماي في بيان تلفزيوني من مكتبها في "داونينغ ستريت"، إلى أنها ستجلس مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في محاولة لكسر الجمود في البرلمان بشأن القضية.

وأضافت: "سنحتاج لتمديد آخر للمادة 50.. تمديد قصير لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقا. ويتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان أن نغادر في الوقت المناسب وبطريقة منظمة".



وتابعت: "أتحرك اليوم لكسر الجمود. أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي وأن نفعل ذلك باتفاق"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".