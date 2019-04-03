وأوضحت "سكاي نيوز" أن الهجمات حدثت يوم 23 ديسمبر الماضي، واستهدفت عددا من المنشآت، من بينها مؤسسة البريد وعدد من البنوك.

وانطوى الهجوم الإلكتروني على سرقة بيانات وأرقام هواتف آلاف الأشخاص، منهم المديرة التنفيذية لمؤسسة البريد.

ونقلت سكاي نيوز عن المركز الوطني البريطاني للأمن المعلوماتي قوله إنه "على علم بحادث إلكتروني مس عددا من المؤسسات في أواخر العام الماضي"، مضيفا أنه يبحث مع الضحايا في هذا الأمر، ويقدم لهم المشورة بخصوص التدابير الوقائية.

وخلص فريق من الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى أن مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مسؤولة عن هذا الهجوم وعن آخر استهدف شبكة معلومات البرلمان البريطاني عام 2017.