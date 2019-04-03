ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن القناة 13 قولها، الاثنين، إن يائير وصف ضباط الشرطة الذين حققوا معه في القضية المعروفة باسم "قضية 4000" بأنهم "مثل رجال الغستابو"، أي الشرطة النازية السرية.

وقال يائير نتانياهو إن السبب الوحيد الذي تم استجوابه بشأنه هو "الضغط على والدي".

وبحسب التسريبات لنص التحقيق معه، قال يائير لرجال الشرطة "أنتم شرطة غستابو، إنكم تحققون معي للضغط على والدي، تماما مثل منظمة إجرامية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآريتس".

يشار إلى أن موقع "والا" الإخباري هو الذي نشر تسريبات التحقيق مع نجل بنيامين نتانياهو.

ووفقا للتحقيقات مع يائير، فقد قال نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي "إنكم تحققون بشأن أبي فقط، ولا تحققون بشأن السياسيين الآخرين الذين ينبغي أن يتم التحقيق معهم، مثل (رئيسة الوزراء السابقة) تسيبي ليفني".

يذكر أن التحقيق مع نتانياهو الابن كان قد تم في مارس 2018، واستمر حتى ديسمبر الماضي، عندما أغلقت الشرطة الإسرائيلية القضية ضده.

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، وصفت الشرطة ما قام به يائير بأنه "استعراض الرعب من يائير نتانياهو".

وبحسب التقرير التلفزيوني فإن يائير قال للمحققين إنه لا يذكر الشيء الكثير، وأنه لا يعرف عن المضامين القانونية بشأن القضية.

وحول التسريبات المتعلقة بأقواله، قال يائير "المزيد من التسريبات بشأن التحقيق.. إننا نرغب في تذكير العامة بأن المعلومات المسربة من التحقيق تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات".