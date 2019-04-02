وقالت الوزارة في بيان "انفجرت عبوة ناسفة لم تُحدد طبيعتها بعد في حوالى الساعة 1:30 بعد الظهر (10:30 توقيت غرينيتش) في سان بطرسبرغ في مكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي".

وأضافت أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح، لكن حياتهم ليست في خطر وهم يتلقون العلاج.

وأشارت وسائل إعلام روسية، أن الانفجار وقع بأكاديمية الفضاء العسكرية، وتم إخلاء الطلاب والمدرسين.