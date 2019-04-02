ووصل وصل رئيس الوزراء اليوناني إلى مقدونيا الشمالية في أول زيارة رسمية لمسؤول يوناني بعد عقود من العلاقات المتوترة بين الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان.



وتوجه تسيبراس إلى مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء يرافقه 10 وزراء حكوميين يونانيين وممثلي أعمال، ومن المقرر أن يوقع عدة اتفاقات صداقة لتعزيز التعاون في مجالي التجارة والدفاع، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وغيرت الجمهورية اليوغوسلافية السابقة اسمها رسميا في وقت سابق من العام الجاري من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية، منهية بذلك نزاعا حول الاسم مع اليونان استمر نحو 3 عقود.



ومن المقرر أن تصبح مقدونيا الشمالية عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد إسقاط اليونان اعتراضاتها.