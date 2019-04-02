ونقل الإعلام الألماني عن الكوميدي الألماني، يان بومرمان، قوله إنه رفع دعوة قضائية ضد ميركل، التي انتقدت قصيدته، التي تناول فيها الرئيس التركي.

وأكدت محكمة برلين، الثلاثاء، أن بومرمان يسعى لإصدار أمر قضائي ضد ميركل لتعليقاتها الخاصة بقصيدته، التي تناولت أردوغان، وفق ما نقلت موقع "دويتشه فيله".

وأثارت القصيدة أزمة دبلوماسية بين برلين وأنقرة عام 2016، حيث تم إجراء تحقيق مع الكوميدي الألماني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين قوله، إن الدعوى المقامة ضد ميركل تتضمن مطالبته بمنع المستشارة الألمانية من وصف قصيدته بالمسيئة في المحافل العامة .

وطالب بومرمان المحكمة في حال رفضها لطلبه الأول أن تعتبر تقييم ميركل لقصيدته رسميا "أمرا غير قانوني".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية يوم 16 أبريل الجاري، وسط توقعات أن يصدر الحكم في ذات الجلسة أو خلال فترة زمنية قصيرة.

ولن تظهر المستشارة الألمانية في المحكمة، حيث سترد على الدعوى من خلال محام خاص.

قصيدة بومرمان

وقرأ بومرمان القصيدة "المثيرة للجدل" في مارس 2016، خلال عرضه الأسبوعي الساخر "نيو ماغازين رويال" والذي تبثه قناه ZDF.

ووصفت ميركل القصيدة آنذاك بأنها "مهينة عن عمد"، حسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، عقب مكالمة هاتفية أجرتها ميركل مع رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو.

وبعد ذلك تراجعت ميركل عن هذه التصريحات واعتبرتها "خاطئة".

من جانبه، اعتبر بومرمان أن الهدف من القصيدة هو انتقاد القانون الألماني القديم الذي يجرّم توجيه إهانات بحق رؤساء دول أجنبية.

وطالب أردوغان وقتها بإجراء تحقيق مع بومرمان، إلا أن التهمة أسقطت لاحقا عن الكوميدي، رغم أن أجزاء من القصيدة لا تزال محظورة.