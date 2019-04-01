ومُني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتكاسات كبيرة في الانتخابات المحلية مع خسارة حزبه السيطرة على أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001، وهو في طريقه للخسارة الأكبر على الإطلاق في مدينة إسطنبول.

وفي تصريحات للصحفيين في أنقرة، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية فاتح شاهين، إن الحزب سيطعن في نتائج الانتخابات في كل منطقة من مناطق العاصمة.

وذكر شاهين أن الحزب سيحقق "تقدما كبيرا" نتيجة لهذه الطعون، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحسب النتائج الأولية فارز مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش بنسبة 50.90 بالمئة من الأصوات، وأصبح الرئيس الجديد لبلدية أنقرة الكبرى، بينما توقفت نسبة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد أوزحسكي عند 47.06 بالمئة.

من جانب آخر، أشارت وكالة الأناضول للأنباء إلى أن مرشح المعارضة الرئيسية في إسطنبول يتقدم بفارق 0.28 نقطة مئوية على خصمه من حزب العدالة والتنمية، مع فتح 99.8 بالمئة من صناديق الاقتراع، وبعد أن أعلن الحزبان الانتصار في أكبر مدينة تركية.