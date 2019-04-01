وكتب أكرم إمام أوغلو "عمدة إسطنبول" في النص التعريفي الخاص بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن إن عمليات فرز الأصوات تشير إلى تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية.

وأضاف غوفن، في تصريحات للصحفيين، أن أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة حصل على 4159650 صوتا، مقابل 4131761 صوتا حصل عليها بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية.

وفي وقت سابق بدا أن الرئيس أردوغان يقر بالهزيمة في إسطنبول.