وقال لويس ميخيا المسؤول في دائرة الإطفاء إنّ "الحريق أدّى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل".

وأضاف أنّ المعلومات الأولية تفيد بأنّ الحريق اندلع بسبب خلل كهربائي في الجزء الخلفي من الحافلة.

واندلع الحريق حين كانت الحافلة على وشك الانطلاق من محطة فيوري في شمال العاصمة ليما إلى مدينة تشيكلايو في شمال البيرو، بحسب وكالة "فرانس براس".

وبحسب ميخيا فإنّ غالبية الضحايا قضوا اختناقاً، بعدما احتجزوا داخل الحافلة التي أتى عليها الحريق بالكامل.

وأفاد شهود عيان أنّ حالة من الذعر والرعب سادت محطة الحافلات والمنطقة المحيطة بها حين اندلع الحريق قرابة الساعة السابعة مساء (12,34 بتوقيت غرينتش).