وذكر رئيس الوزراء شارما أولي في تغريدة على تويتر أن طائرات هليكوبتر تتأهب لبدء عملية إنقاذ وإغاثة على الفور.

وقال مسؤول بمنطقة بارا التي اجتاحتها العاصفة إن عدد القتلى قد يرتفع مع محاولة فرق الانقاذ للوصول لعدد كبير من المتضررين.

وتقع بارا على بعد نحو 62 كيلومترا جنوبي كاتمندو العاصمة، وتتاخم ولاية بيهار بشرق الهند.

وتشيع في نيبال العواصف الرعدية خلال الربيع لكن نادرا ما تكون بهذه الشدة التي تؤدي لسقوط قتلى.

وقال ضابط الشرطة سانو رام باتاراي إن السلطات أرسلت فرق انقاذ للقرى المتضررة لكنه أوضح أنها تواجه صعوبات في الوصول للضحايا خلال الليل.