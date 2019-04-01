وفيليفا (55 عاما) المالكة الرئيسة لأسهم شركة إس 7 كما أنها واحدة من أغنى النساء في روسيا حيث قدرت فوربيس ثروتها بنحو 600 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان إن الطائرة إيبك-إل.تي، ذات المحرك الواحد والمخصصة للرحلات الخاصة، تحطمت لدى هبوطها في مطار إيغلسباتش.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية هيسه بوسط ألمانيا إن طائرة مؤلفة من ستة مقاعد كانت تقل راكبين وطيارا قادمة من فرنسا تحطمت قرب إيغلسباتشواشتعلت النار فيها بعد ذلك.

وذكرت بيانات لموقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الطيران إن الطائرة الخاصة كانت قادمة من كان بفرنسا واختفت من على شاشات الرادار في الساعة 1322 بتوقيت جرينتش.

ولم ترد معلومات بعد عن الشخصين الآخرين اللذين كانا بالطائرة.

وقالت إس7، وهي ثاني أكبر شركات الطيران في روسيا بعد إيروفلوت، إن السلطات الروسية والدولية ستجري تحقيقا بشأن تحطم الطائرة وإنه لم تتوافر بعد معلومات بشأن سبب الحادث.