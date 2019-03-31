وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "نحن ننفذ توجيهات الرئيس وننهي برامج المساعدة الأجنبية للمثلث الشمالي للسنة المالية 2017 والسنة المالية 2018"، وأحجمت الوزارة عن تقديم المزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة إنها "ستُشرك الكونغرس في العملية"، في اعتراف واضح بأنها ستحتاج إلى موافقة المشرعين لإنهاء التمويل.

وتقدر لجنة اعتمادات مجلس النواب الأميركية المساعدات التي ستتوقف بحوالي 700 مليون دولار.

وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لوي التي تترأس اللجنة في تغريدة إن خطوة قطع المساعدات "غير أخلاقية ومن المرجح بصورة كبيرة أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع التي تدفع الناس إلى مثل هذا النوع من الفقر واليأس الذي يؤدي إلى تفاقم الهجرة".

ووصف السناتور بوب مينينديز كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قرار ترامب بأنه "إعلان متهور" وحث الديمقراطيين والجمهوريين على السواء على رفضه.

وقال مينينديز في بيان "المساعدة الخارجية الأميركية ليست هبة، إنها تعزز مصالحنا الاستراتيجية ومبادراتنا التمويلية التي تحمي المواطنين الأميركيين".