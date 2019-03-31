ودعا ممثل وزارة الخارجية الكوية الشماالية إلى إجراء تحقيق، وقال إن بلاده تتابع عن كثب الشائعات التي يروجها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي وجماعة مناهضة لكوريا الشمالية.
لكن كوريا الشمالية لم تصل إلى حد إلقاء اللوم بشكل مباشر على واشنطن وطالبت السلطات الإسبانية بإجراء تحقيق بطريقة مسؤولة، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل وزارة الخارجية قوله "سوف ننتظر نتيجة التحقيق ونحن نتحلى بالصبر".
وقالت الوكالة إن جماعة مسلحة هاجمت سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا وقامت بتقييد وضرب وتعذيب موظفي السفارة وسرقة معدات الاتصالات.