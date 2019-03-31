وكالات - أبوظبي اعتبرت كوريا الشمالية، الأحد، أن اقتحاما لسفارتها في إسبانيا وقع الشهر الماضي كان "هجوما إرهابيا خطيرا"، في أول تعليق رسمي على الواقعة.