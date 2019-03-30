وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أنه تم احتجاز المشتبه بهم يومي الجمعة والسبت، في مدن إسن ودوسلدورف وفوبرتال ومونشنغلادباخ ودويسبورغ وأولم.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في دوسلدورف، إنه يشتبه في أن هذه المجموعة "لها صلة بداعش، إما كمتعاطفين معها أو كجماعة منبثقة عنها".

وأضاف أنه يشتبه أيضا في أنها كانت تخطط للقيام "بعمل خطير من أعمال التخريب العنيفة"، بالرغم من عدم وجود إشارة في الوقت الحالي إلى هدف محدد، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأفاد مسؤولون بأن أحد المشتبه بهم من طاجكستان، فيما لم يقدموا معلومات عن جنسيات الآخرين.