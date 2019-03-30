وقالت السلطات في بيان، إن الانفجار وقع ليل الجمعة في مصنع لمعالجة رمل بركاني يستخدم في الزراعة.



وأوضح البيان أن "السبب الأولي" للانفجار هو "تسرب للغاز الطبيعي المُسال، وأن هناك تحقيقا إضافيا" يتم إجراؤه، كما تم توقيف أحد المسؤولين عن المصنع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع على انفجار مصنع للمبيدات الحشرية شرقي البلاد، نجم عنه وفاة 78 شخصا.



وازداد غضب الرأي العام من معايير السلامة في الصين على خلفية الحوادث الصناعية، بداية من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع التي ألقت بظلالها على 3 عقود من النمو الاقتصادي السريع.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز إدارة المواد الكيميائية الخطيرة، وستجري تقييما للمخاطر في جميع المناطق الصناعية الكيميائية.



وتقع الكوارث في مصانع الكيماويات على وجه التحديد، رغم تعهدات الحكومة المتكررة بتشديد إجراءات السلامة.



ففي نوفمبر، وقعت سلسلة انفجارات في مصنع للكيماويات أودت بحياة 23 شخصا.



وفي عام 2015، قتل 165 شخصا في انفجارات بمخزن للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين شمالي البلاد، التي تضم أحد أكثر موانئ العالم ازدحاما ولا تبعد كثيرا عن بكين.