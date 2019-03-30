وقال رئيس اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانسيسكو روكا في كراكاس في مؤتمر صحفي "نقّدر أنه في غضون حوالى 15 يوما سنكون جاهزين لتقديم المساعدة (...) نأمل أن نتمكن من مساعدة 650 ألف شخص في مرحلة أولى".

وأشار إلى أن منظمته ستعمل وفق مبادئها وهي "عدم الانحياز والحياد والاستقلالية" و"عدم قبول تدخل الأفراد" في عملها.

وفي فنزويلا التي تعاني نقصا في الغذاء والأدوية، تحول توزيع المساعدات الإنسانية إلى موضوع خلافي بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو.

وحاول أنصار غوايدو في 23 فبراير أن يدخلوا المساعدة المرسلة أساسا من الولايات المتحدة، الأمر الذي رأى فيه مادورو تمهيدا لتدخل عسكري.

واضطرت شاحنات المساعدة في نهاية المطاف إلى العودة من حيث أتت أمام قيام الجيش بإغلاق الحدود.