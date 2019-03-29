وسئل ترامب عما إذا كان سيغلق الحدود مع المكسيك أمام كل التجارة، فقال للصحفيين: "قد يكون أمام كل التجارة".

وأضاف: "سنبقيها مغلقة لوقت طويل. أنا لا أناور. يجب على المكسيك أن توقفه" في إشارة إلى تدفق المهاجرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب المكسيك، فقد نشر على حسابه في "تويتر" الخميس تغريدة قال فيها: "المكسيك لا تقوم بأي شيء لوقف تيار الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا. هم يتكلمون فقط من دون أي فعل".

وتابع: "الديمقراطيون لا يهتمون للأمر، فهي قوانين سيئة، لهذا قد أقوم بإغلاق الحدود الجنوبية".

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كلم، منها 1100 كلم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يحتوي على فتحات تتم من خلالها عمليات تهريب وتسلل.