وأضافت الوكالة، الجمعة، أن مسؤولين أميركيين في وزارتي الخزانة والخارجية بحثوا العقوبات وينتظرون إقرارها من البيت الأبيض لإصداره، وفقا بوكالة رويترز.

وتتهم السلطات البريطانية موسكو بالوقوف وراء تسميم سكريبال وابنته، ودعمها الغرب في اتهامها، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.

وكان سكريبال وابنته قد أدخلا المستشفى بعد إصابتهما بالتسمم في 05 مارس 2018، قبل أن يتعافيا، حسب لندن التي ترفض كشف أي تفاصيل عن وضعهما الحالي.

وفي يناير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 9 مسؤولين روس، بينهم مدير الاستخبارات العسكرية ونائبه، وذلك على خلفية قضية تسميم سكريبال.

من جانبها، قالت موسكو إنها "تحتفظ بحق الرد على هذا العمل العدائي".