وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إن بلاده ملتزمة بصفقة أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400"، على الرغم من تحذيرات واشنطن من أن الصفقة قد تعرض مشاركة تركيا في برنامج الطائرات إف - 35 الأميركية للخطر.

وأضاف الدبلوماسي التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن بلاده أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة ببرنامج إف -35.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن تشاووش أوغلو قوله : "من حيث المبدأ فإنه يتعارض مع القوانين الدولية بالنسبة لدولة ثالثة أن تعترض على اتفاق بين بلدين".

وتابع أوغلو أن تركيا وروسيا تناقشان مواعيد التسليم، وإن تركيا ليس لديها نية لبيع أنظمة إس - 400 إلى دولة أخرى.

وحذر مسؤولون أميركيون من أن استخدام تركيا للنظام الروسي سيشكل تهديدًا لطائرات إف - 35.