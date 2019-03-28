وقالت الوكالة إن 10 أشخاص توفوا عقب تناولهم كحولا ملوثا في محافظة أذربيجان، شمال غرب إيران، بينما نقل 240 إلى المستشفى.

وأضافت أن التسمم بالكحول حدث خلال الأسابيع الستة الماضية في مدينة تبريز.

ونقلت الوكالة عن حجة بورفاتي، المسؤول بوزارة الصحة، قوله إن 3 من الضحايا أصيبوا بالعمى وأن العديد منهم في حال غيبوبة. وتوقع ارتفاع عدد الوفيات.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نشرت تقريرا سابقا عن وفاة 31 شخصا بسبب الكحول الملوث في أكتوبر الماضي، معظمهم في محافظة هرمزجان، جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار وارتفاع سعر المشروبات الكحولية، دفع الكثير من المستهلكين لتعاطي الكحول محلي الصنع.